Tragischer Unfall: VW Touran erfasst Fußgänger - Lebensgefahr!

Köln - Tragischer Unfall im Kölner Stadtteil Deutz! Ein Fußgänger ist von einem Auto so schwer erfasst worden, dass er lebensgefährlich verletzt wurde.

In Köln-Deutz ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Demnach geschah das schreckliche Unglück in der Nacht zum Donnerstag (4. Dezember), wie die Polizei mitgeteilt hat.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 45-jähriger Mann mit seinem VW Touran gegen Mitternacht auf der Parallelfahrbahn der Östlichen Zubringer Straße in Richtung Deutz unterwegs.

Auf Höhe einer ehemaligen Tankstelle betrat ein 43-jähriger Fußgänger die Straße und es kam zur Kollision, bei der der Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Weshalb der 43-Jährige auf die Straße gelaufen ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.