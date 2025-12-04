Tragischer Unfall: VW Touran erfasst Fußgänger - Lebensgefahr!
Köln - Tragischer Unfall im Kölner Stadtteil Deutz! Ein Fußgänger ist von einem Auto so schwer erfasst worden, dass er lebensgefährlich verletzt wurde.
Demnach geschah das schreckliche Unglück in der Nacht zum Donnerstag (4. Dezember), wie die Polizei mitgeteilt hat.
Nach ersten Erkenntnissen war ein 45-jähriger Mann mit seinem VW Touran gegen Mitternacht auf der Parallelfahrbahn der Östlichen Zubringer Straße in Richtung Deutz unterwegs.
Auf Höhe einer ehemaligen Tankstelle betrat ein 43-jähriger Fußgänger die Straße und es kam zur Kollision, bei der der Mann lebensgefährlich verletzt wurde.
Weshalb der 43-Jährige auf die Straße gelaufen ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.
