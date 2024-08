Nach Unfall-Drama auf A59: Kölner Polizei mit krassem Verdacht - Jetzt sind Zeugen gefragt!

Der folgenschwere Unfall hatte sich am Donnerstagvormittag auf der A3 bei Köln-Porz ereignet. © Ferenc Laubert

Der folgenschwere Crash hatte sich nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag in Höhe des Stadtteils Porz-Eil in Fahrtrichtung Königswinter ereignet.

Demnach waren nicht nur ein Lkw-Fahrer an dem Unfall beteiligt, sondern auch ein 18-Jähriger in einem gemieteten BMW sowie der später lebensgefährlich verletzte Ford-Fahrer.

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 62-Jährige dem vorausfahrenden Lkw ausgewichen war, nachdem dieser an einem Stauende abgebremst hatte, und durch das Ausweichmanöver dann nach links auf die Überholspur geriet, wo er mit dem BMW des 18-Jährigen zusammenprallte.

Eine Software-Auswertung der technischen Daten des Mietfahrzeugs ergab am Donnerstag allerdings, dass der 18-jährige Fahranfänger unmittelbar vor dem Aufprall auf den Ford "mit mutmaßlich stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs" war, wie die Polizei am Freitag schilderte.