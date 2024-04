Radfahrerin tödlich erfasst: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall in Kölner Innenstadt

Köln - Nach dem schweren Verkehrsunfall , bei dem am Dienstag (9. April) eine Radfahrerin (†63) tödlich verletzt worden ist , sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei dem schweren Unfall in Köln-Klettenberg ist am Dienstag eine Frau tödlich verletzt worden. © Horst Konopke

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, war die 63-jährige Frau gegen 15.50 Uhr am Sülzgürtel in Höhe der Luxemburgerstraße aus bislang ungeklärter Ursache von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden.

Die Kölnerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in Köln-Klettenberg machen können.

Darüber hinaus haben die Behörden ein spezielles Hilfsangebot eingerichtet, das sich an Menschen richtet, die solche Unfallsituationen vor Ort miterlebt haben. Denn oftmals haben Augenzeugen Schwierigkeiten, die Bilder des Geschehens zu verarbeiten.