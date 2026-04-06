Schwerer Unfall in Köln: Mini überschlägt sich

Köln - In Köln hat es am Montagnachmittag ordentlich gekracht, mit spürbaren Folgen für den Verkehr. Auf der Inneren Kanalstraße ging plötzlich nichts mehr, nachdem sich ein Mini bei einem Unfall überschlagen hatte.

Einsatzkräfte sichern die Kreuzung Neusser Straße/Krefelder Straße ab, nachdem sich dort der Mini überschlagen hat. © Daniel Evers

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer des Minis gegen 15 Uhr die Spur wechseln, offenbar ohne ein anderes Auto richtig im Blick zu haben.

Es kam zur Kollision, der Kleinwagen wurde gerammt und verlor die Kontrolle. Die Folge: Der Mini überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, sogar ein Rettungshubschrauber landete auf einer nahegelegenen Grünfläche, um die Verletzten schnell zu versorgen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Laut den Beamten waren beide aber ansprechbar, Lebensgefahr bestand nicht. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.