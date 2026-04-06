Schwerer Unfall in Köln: Mini überschlägt sich

In Köln hat es am Montagnachmittag ordentlich gekracht: Auf der Inneren Kanalstraße überschlug sich ein Mini. Der Unfall hatte spürbare Folgen für den Verkehr.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln hat es am Montagnachmittag ordentlich gekracht, mit spürbaren Folgen für den Verkehr. Auf der Inneren Kanalstraße ging plötzlich nichts mehr, nachdem sich ein Mini bei einem Unfall überschlagen hatte.

Einsatzkräfte sichern die Kreuzung Neusser Straße/Krefelder Straße ab, nachdem sich dort der Mini überschlagen hat.
Einsatzkräfte sichern die Kreuzung Neusser Straße/Krefelder Straße ab, nachdem sich dort der Mini überschlagen hat.  © Daniel Evers

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer des Minis gegen 15 Uhr die Spur wechseln, offenbar ohne ein anderes Auto richtig im Blick zu haben.

Es kam zur Kollision, der Kleinwagen wurde gerammt und verlor die Kontrolle. Die Folge: Der Mini überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, sogar ein Rettungshubschrauber landete auf einer nahegelegenen Grünfläche, um die Verletzten schnell zu versorgen.

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Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Laut den Beamten waren beide aber ansprechbar, Lebensgefahr bestand nicht. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der Mini wurde durch den Unfall auf der Inneren Kanalstraße in Köln ordentlich demoliert.
Der Mini wurde durch den Unfall auf der Inneren Kanalstraße in Köln ordentlich demoliert.  © Daniel Evers

Da sich der Unfall an der viel befahrenen Kreuzung Neusser Straße/Krefelder Straße ereignete, ging der Einsatz mit erheblichen Verkehrseinschränkungen einher.

In Richtung Ehrenfeld war die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt, lediglich in Richtung Zoobrücke konnte der Verkehr noch eingeschränkt weiterfließen.

Titelfoto: Daniel Evers

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