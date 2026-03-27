Rentner kracht in Rewe-Markt in Dellbrück: Fünf Personen verletzt

Köln - Auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln-Dellbrück ist am Freitag ein Senior mit seinem Skoda in einen Rewe-Markt gebrettert. Fünf Menschen wurden verletzt!

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall bereits aufgenommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge handele es sich bei dem Unfallfahrer um einen 79 Jahre alten Mann.

Der Rentner soll laut den Beatmen einen Fahrfehler begangen und so innerhalb von Sekundenbruchteilen in den Supermarkt gefahren sein.

Fünf Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt. Jeder von ihnen kam im Anschluss vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.