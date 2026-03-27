Rentner kracht in Rewe-Markt in Dellbrück: Fünf Personen verletzt
Köln - Auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln-Dellbrück ist am Freitag ein Senior mit seinem Skoda in einen Rewe-Markt gebrettert. Fünf Menschen wurden verletzt!
Der Polizei zufolge handele es sich bei dem Unfallfahrer um einen 79 Jahre alten Mann.
Der Rentner soll laut den Beatmen einen Fahrfehler begangen und so innerhalb von Sekundenbruchteilen in den Supermarkt gefahren sein.
Fünf Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt. Jeder von ihnen kam im Anschluss vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Der Unfallfahrer selbst blieb bei dem Crash unverletzt. Polizeiliche Ermittlungen sollen nun Aufklärung darüber bringen, weshalb der Rentner in den Supermarkt gefahren war.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa