Tödlicher Unfall in Kölner City: Lkw erfasst Radlerin, 83-Jährige stirbt noch vor Ort

Köln - Bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt hat eine 83-jährige Radlerin am Freitag tödliche Verletzungen erlitten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag erklärten, soll die 83-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad vor der Ampel an der Clever Straße Ecke/Riehler Straße gewartet haben.



In derselben Fahrtrichtung soll ein 58-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Kipplaster hinter der Radlerin gestanden haben, als der Laster die Frau beim Abbiegen auf die Riehler Straße erfasste.

Die 83-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

"Spezialisten des VU-Teams Köln sind im Einsatz und sichern vor Ort die Spuren", schilderte ein Polizeisprecher.