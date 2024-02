Veranstaltungsverbote über die Ostertage: Diese strengen Regeln gelten!

Köln - Vor und an Ostern gelten in Nordrhein-Westfalen hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen besondere Regelungen und strenge Verbote. Hier gibt's alle Vorgaben im Überblick!

An Ostern gelten in NRW strenge Regeln hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Das Osterfest gilt im Christentum als das höchste und wichtigste überhaupt, denn die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod und gilt als zentrales Ereignis der Religion.

So gelten im Land NRW schon vor Ostern strenge Regelungen, wie das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln am Dienstag in einer ausführlichen Mitteilung informierte.

Während am Gründonnerstag (28. März) demnach ab 18 Uhr alle öffentlichen Tanzveranstaltungen verboten sind, gilt das Veranstaltungsverbot am Karfreitag (29. März) bereits ab 0 Uhr und dauert bis Karsamstag (30. März) an.

Hierzu zählen insbesondere:

Märkte

gewerbliche Ausstellungen

Briefmarkentauschbörsen

sportliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen

Leistungsshows

Zirkusaufführungen

Volksfeste

tänzerische und artistische Darbietungen

der Betrieb von Freizeitanlagen, soweit dort tänzerische oder artistische Darbietungen erfolgen

Unzulässig seien zudem alle Unterhaltungsveranstaltungen, einschließlich sämtlicher Theater- und Musikaufführungen wie Opern, Operetten, Balletts, Musicals, Puppenspiele und ähnliche Events.