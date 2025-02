Weiberfastnacht in Köln startet mit angespannter Sicherheitslage

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen beginnt diesen Donnerstag der Straßenkarneval.

Von Frederick Rook

Köln/Düsseldorf - Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen beginnt diesen Donnerstag der Straßenkarneval.

An Weiberfastnacht übernehmen symbolisch die Frauen das Regiment. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa An Weiberfastnacht oder Altweiber - dem Donnerstag vor Rosenmontag - stürmen vielerorts Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch das Regiment. Vor allem in Köln zieht der Karnevalsauftakt traditionell viele 10.000 Feiernde von auswärts an. Nach den Anschlägen in München und an anderen Orten könnte dem einen oder anderen dabei aber auch etwas mulmig zumute sein. In sozialen Netzwerken haben Islamisten zu Anschlägen unter anderem im Kölner Karneval aufgerufen. Das Bundeskriminalamt (BKA) stuft dies jedoch als "Propagandaveröffentlichungen" ein und sieht derzeit keine konkrete Gefährdung. Köln Trump, Musk und die Kirche: Über diese Themen macht sich der Rosenmontagszug in Köln lustig TAG24 behält für Euch die Narrenkappe auf: Alle aktuellen Entwicklungen rund um Weiberfastnacht am Rhein findet Ihr hier im Newsticker.

8.14: Kunterbuntes Bühnenprogramm auf dem Alter Markt

Das Motto der fünften Jahreszeit lautet in Köln diesmal: "FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe". In Zeiten von Kriegen und Krisen sehnen sich viele nach Unbeschwertheit. Auf dem Alter Markt steigt um 9.30 Uhr die offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals. Auf der Bühne stehen dann bis 13 Uhr Bands, Tanzgruppen und natürlich das Dreigestirn. Das Programm wird auch auf einer Videowand auf dem Heumarkt gezeigt. In verschiedenen Kneipen steigen über das Stadtgebiet verteilt wieder diverse Partys. Weil in den vergangenen Jahren vor allem die Zülpicher Straße meist recht schnell überfüllt war, hat die Stadt diesmal auch die Uniwiese für alle Jecken geöffnet.

7.43 Uhr: Gesperrte Straße und Glasverbotszonen

In der Altstadt werden zwischen 6 und 8 Uhr Straßen rund um das Veranstaltungsgelände (Alter Markt, Heumarkt) für den Auto-Verkehr gesperrt. Ab 8 Uhr ist zudem auch die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Vom 27. Februar bis 4. März 2025 gilt auf der Zülpicher Straße und in einigen angrenzenden Bereichen ein Halteverbot. Seit Donnerstagmorgen ist die Partymeile zwischen Universitätsstraße und Hohenstaufenring ohne für den Straßenverkehr gesperrt. Selbiges gilt für die Roonstraße und den Hohenstaufenring zwischen der Lindenstraße und dem Barbarossaplatz. Das Mitbringen und der Verkauf von Glasflaschen und Gläsern ist während des Straßenkarnevals aus Sicherheitsgründen in der Altstadt, im Zülpicher Viertel und im Severinsviertel verboten. Wer Glas in die Sperrzone schmuggelt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 60 Euro.

7.19 Uhr: Weiberfastnacht - Als selbst die Nonnen tanzten

Was heute mitunter ein wenig bemüht wirkt, muss früher etwas sehr Befreiendes, geradezu Revolutionäres gehabt haben. Der "Wieverfastelovend", wie es auf Kölsch heißt, wurzelt in seinem Ursprung im Mittelalter. Besonders in Nonnenklöstern ging es damals hoch her. Bei Tage wurde "getanzt und gesprungen", und des Nachts, wenn die Äbtissin schlafen gegangen war, Karten gespielt, wie es ein damaliger Chronist vermerkte. Auch die fest zementierten Geschlechterrollen früherer Tage gerieten ins Wanken: Ehefrauen verweigerten ihren Männern in der "verkehrten Welt" des Karnevals für kurze Zeit den Gehorsam. Der Brauch, Männern die Krawatten abzuschneiden, ist dagegen noch nicht so alt: Er kam erst nach 1945 auf. In letzter Zeit ist er auf dem Rückzug - wohl auch, weil weniger Krawatten getragen werden.

6.10 Uhr: Festkomitee äußert sich zur aktuellen Sicherheitslage

In verschiedenen Städten war es in den vergangenen Monaten zu tödlichen Gewalttaten gekommen, etwa in Magdeburg und München. Täter fuhren dort Menschen mit Autos an, es gab Tote und Verletzte. Michael Kramp, Vorstandsmitglied im Festkomitee Kölner Karneval, sagte zum Risiko für Karnevalsveranstaltungen, eine abstrakte Gefahr gebe es immer. Man arbeite aber intensiv mit der Polizei und anderen Behörden zusammen und beobachte die Sicherheitslage sehr genau. "Das sind die Profis, die tatsächliche Gefahren beurteilen können und uns sofort informieren würden, wenn es konkrete Anlässe gäbe, Veranstaltungen abzusagen", sagte Kramp.

Polizisten patrouillieren bereits seit den frühen Morgenstunden rund um den Kölner Hauptbahnhof. © Henning Kaiser/dpa

6.04 Uhr: Überfahrsperren gegen Autos und verstärkte Messer-Kontrollen