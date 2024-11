Nikolausdorf, Markt der Engel & Co.: Köln punktet mit schönsten Weihnachtsmärkten Europas

Köln - Besondere Ehre für Köln ! Die Domstadt wurde jüngst zur beliebtesten Weihnachtsmarkt-Destination in ganz Europa gekürt.

Ebenfalls bemerkenswert sei zudem das Nikolausdorf am Rudolfplatz. Das erzähle nicht nur die Geschichte des echten Nikolaus, sondern sei besonders wegen seiner Kulisse "mit dem sich majestätisch im Hintergrund abzeichnenden Hahnentor" schön, heißt es in dem Ranking.

In einem großen Ranking hat die britische Tageszeitung " The Times " insgesamt 29 Weihnachtsmärkte genau unter die Lupe genommen - und Köln dabei besonders hervorgehoben.

Daneben werden auch der Heinzelmännchen-Markt am Heumarkt, auf dem auch in diesem Jahr wieder die beliebte Schlittschuhbahn aufgebaut wird, sowie der historische Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum lobend erwähnt.

Neben Köln finden sich auch Berlin (3. Platz), Esslingen (Baden-Württemberg, 22. Platz) und Nürnberg (Bayern, 23. Platz) in dem "Times"-Ranking.