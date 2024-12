Polizei mit wichtigem Hinweis für Besucher: Vorsicht auf Kölner Weihnachtsmärkten

Zivilpolizisten haben am Wochenende gleich mehrere mutmaßliche Taschendiebe auf Weihnachtsmärkten in der Kölner Innenstadt festgenommen.

Von Laura Miemczyk

Im teils dichten Gedränge auf den Weihnachtsmärkten haben Taschendiebe häufig leichtes Spiel. © Sascha Thelen/dpa Jedes Jahr aufs Neue warnt die Polizei in der Adventszeit insbesondere auf den Weihnachtsmärkten im Stadtgebiet vor Taschendieben - und das aus gutem Grund, wie auch das letzte Wochenende wieder gezeigt hat! Während den Beamten nach eigenen Angaben bereits am Freitag ein 40-jähriger Algerier ins Netz ging, der auf dem Weihnachtsmarkt am Roncalliplatz versucht hatte, das Handy einer Besucherin (34) aus ihrer Jackentasche zu stehlen, schritten die Einsatzkräfte in Zivil am Samstag gleich zweimal ein. Zunächst hatte eine 16-Jährige gegen 16.50 Uhr auf dem Roncalliplatz in den Rucksack einer aus Frankfurt stammenden Seniorin (66) gegriffen, was von den Zivilkräften jedoch nicht unbeobachtet blieb. Weihnachtsmärkte Köln Von Burgmauern bis Koksöfen: Diese Weihnachtsmärkte sind ein Tipp Nur rund 30 Minuten später geriet dann ein 19-jähriger Algerier auf dem Alten Markt ins Visier der Polizei, nachdem er das Handy aus der Manteltasche einer französischen Touristin an sich nehmen wollte. "Ein Richter schickte den bereits einschlägig vorbestraften Mann kurzerhand in Untersuchungshaft", erklärte ein Polizeisprecher.

Polizei rät Weihnachtsmarkt-Besuchern: Wertsachen eng am Körper tragen