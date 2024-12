Kölner Weihnachtsbaum punktet im Großstadt-Ranking: Hier ist die Domstadt einsame Spitze

Kein anderer Baum leuchtet so hell wie der Christbaum im Schatten des Kölner Doms. © Christoph Reichwein/dpa

Denn Köln hat auch den hellsten Weihnachtsbaum in ganz Deutschland! Insgesamt kommt der Christbaum am Dom auf 2174 Lichter pro Baummeter. Das sind rund 500 Leuchten mehr als beim zweitplatzierten Baum in Stuttgart.

Das hat die Gisma University Potsdam in einer neuen Studie herausgefunden, in der deutschlandweit Weihnachtsmärkte in 20 Großstädten ganz genau unter die Lupe genommen wurden.

Neben der Anzahl der Lichter haben die Forscherinnen und Forscher auch die Höhe der Bäume gezählt und die Tannenarten, die verwendet werden, miteinander verglichen. Schließlich seien all diese Faktoren wichtig, da Weihnachtsbäume in Innenstädten nicht nur eine symbolische Bedeutung hätten, heißt es in der Studie.

Im Gegenteil: Laut Gisma University hätten Christbäume auch messbare wirtschaftliche Auswirkungen: "Sie schaffen eine festliche Atmosphäre, die Besucher anlockt, die Verweildauer erhöht und die Kaufkraft steigert", so die Forscherinnen und Forscher.