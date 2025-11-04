Weihnachtsmärkte in Köln: Alle Öffnungszeiten und Highlights im Überblick
Köln - Die ersten Weihnachtsmärkte in Köln öffnen schon bald ihre Buden. Hier gibt's einen Überblick über alle Märkte und ihre Öffnungszeiten.
Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum
14. November bis 23. Dezember
- 70 Stände
- Riesenrad mit 50 Metern Höhe
- Verlängerung als Neujahrsmarkt (bis 28. Dezember)
Täglich geöffnet: 11 bis 21 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Volkstrauertag, 16. November: ab 13 Uhr)
Weihnachtsmarkt im Stadtgarten
14. November bis 23. Dezember
- 60 wöchentlich wechselnde Aussteller
- Üppiges Angebot an Kunsthandwerk
- feine lokale Spezialitäten
Montag bis Freitag: 16 bis 21.30 Uhr
Samstag & Sonntag: 12 bis 21.30 Uhr
(Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr)
Weihnachtsmarkt am Dom
17. November bis 23. Dezember
- Größter Weihnachtsmarkt in Köln
- Höchster natürlicher Tannenbaum in NRW
- Riesiges Lichterzelt
Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr
Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr
Samstag: 10 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)
Markt der Engel auf dem Neumarkt
17. November bis 23. Dezember
- Heiße Cocktails
- Beleuchtete Fabelwesen
- Nikolausbesuch
Sonntag bis Donnerstag geöffnet: 11 bis 21 Uhr
Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)
Nikolausdorf am Rudolfplatz
17. November bis 23. Dezember
- Beleuchtete Fachwerkhäuschen
- Familiäre Atmosphäre
- beheiztes Nikolaushaus
Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)
Heavenue Cologne am Friesenplatz
17. November bis 23. Dezember
- LGBTQ+-freundlich
- XXL-Glühweinpalast
- Bühnenprogramm
Montag bis Donnerstag: 11 bis 22 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 23 Uhr
Sonntag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)
Der kleinste Weihnachtsmarkt in der Südstadt
19. November bis 20. Dezember
- Im Biergarten im Volksgarten
- Erlös wird gespendet
- Ehrenamtliche Mitarbeiter
Montag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr
Samstag: 15 bis 22 Uhr
Sonntag: 15 bis 20 Uhr
Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz
20. November bis 23. Dezember
- 15 bis 20 Hütten aus dem Veedel
- Im Herzen der Südstadt vor dem Severinstor
- Lokale Vereine
Täglich geöffnet: 12 bis 22 Uhr
Freitag und Samstag: 12 bis 23 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)
Heinzels Wintermärchen in der Altstadt
24. November bis 23. Dezember (Alter Markt)
24. November 2025 bis 4. Januar (Heumarkt)
- Mehr als 100 Stände
- Eislaufbahn
- Weihnachtspostamt
Täglich geöffnet: 11 bis 22 Uhr
Ab 26. Dezember: 11 bis 21 Uhr
(24. und 25. Dezember: Ruhetage)
Weitere kleine Veedels-Weihnachtsmärkte, unter anderem in Lindenthal, Ehrenfeld und Porz, hat die Stadt Köln auf ihrer Website zusammengefasst. TAG24 wünscht allen Kölnern eine besinnliche Weihnachtszeit!
Titelfoto: Oliver Berg/dpa