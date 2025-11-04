Weihnachtsmärkte in Köln: Alle Öffnungszeiten und Highlights im Überblick

Die ersten Weihnachtsmärkte in Köln öffnen schon bald ihre Buden. Hier gibt's einen Überblick über alle Märkte und ihre Öffnungszeiten.

Von Laura Miemczyk

Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Eines der Highlights auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum: Das Riesenrad! (Archivbild)
Eines der Highlights auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum: Das Riesenrad! (Archivbild)  © Roberto Pfeil/dpa

14. November bis 23. Dezember

  • 70 Stände
  • Riesenrad mit 50 Metern Höhe
  • Verlängerung als Neujahrsmarkt (bis 28. Dezember)

Täglich geöffnet: 11 bis 21 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Volkstrauertag, 16. November: ab 13 Uhr)

(Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr)

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

14. November bis 23. Dezember

  • 60 wöchentlich wechselnde Aussteller
  • Üppiges Angebot an Kunsthandwerk
  • feine lokale Spezialitäten

Montag bis Freitag: 16 bis 21.30 Uhr
Samstag & Sonntag: 12 bis 21.30 Uhr
(Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr)

Weihnachtsmarkt am Dom

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der größte im Stadtgebiet und lockt jährlich nicht nur zahlreiche Kölnerinnen und Kölner an, sondern auch etliche Touristen. (Archivbild)
Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der größte im Stadtgebiet und lockt jährlich nicht nur zahlreiche Kölnerinnen und Kölner an, sondern auch etliche Touristen. (Archivbild)  © Oliver Berg/dpa

17. November bis 23. Dezember

  • Größter Weihnachtsmarkt in Köln
  • Höchster natürlicher Tannenbaum in NRW
  • Riesiges Lichterzelt

Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr
Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr
Samstag: 10 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Markt der Engel auf dem Neumarkt

17. November bis 23. Dezember

  • Heiße Cocktails
  • Beleuchtete Fabelwesen
  • Nikolausbesuch

Sonntag bis Donnerstag geöffnet: 11 bis 21 Uhr
Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Nikolausdorf am Rudolfplatz

Die beleuchteten Fachwerkhäuschen des Nikolausdorfes am Kölner Rudolfplatz sorgen für weihnachtliche Atmosphäre. (Archivbild)
Die beleuchteten Fachwerkhäuschen des Nikolausdorfes am Kölner Rudolfplatz sorgen für weihnachtliche Atmosphäre. (Archivbild)  © TAG24

17. November bis 23. Dezember

  • Beleuchtete Fachwerkhäuschen
  • Familiäre Atmosphäre
  • beheiztes Nikolaushaus

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Heavenue Cologne am Friesenplatz

17. November bis 23. Dezember

  • LGBTQ+-freundlich
  • XXL-Glühweinpalast
  • Bühnenprogramm

Montag bis Donnerstag: 11 bis 22 Uhr
Freitag & Samstag: 11 bis 23 Uhr
Sonntag: 11 bis 22 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Der kleinste Weihnachtsmarkt in der Südstadt

Der gesamte Erlös des kleinsten Weihnachtsmarktes der Stadt wird gespendet. (Symbolbild)
Der gesamte Erlös des kleinsten Weihnachtsmarktes der Stadt wird gespendet. (Symbolbild)  © Henning Kaiser/dpa

19. November bis 20. Dezember

  • Im Biergarten im Volksgarten
  • Erlös wird gespendet
  • Ehrenamtliche Mitarbeiter

Montag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr
Samstag: 15 bis 22 Uhr
Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz

20. November bis 23. Dezember

  • 15 bis 20 Hütten aus dem Veedel
  • Im Herzen der Südstadt vor dem Severinstor
  • Lokale Vereine

Täglich geöffnet: 12 bis 22 Uhr
Freitag und Samstag: 12 bis 23 Uhr
(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Heinzels Wintermärchen in der Altstadt

Die Eislaufbahn ist eines der Highlights auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Heumarkt. (Archivbild)
Die Eislaufbahn ist eines der Highlights auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Heumarkt. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

24. November bis 23. Dezember (Alter Markt)

24. November 2025 bis 4. Januar (Heumarkt)

  • Mehr als 100 Stände
  • Eislaufbahn
  • Weihnachtspostamt

Täglich geöffnet: 11 bis 22 Uhr
Ab 26. Dezember: 11 bis 21 Uhr
(24. und 25. Dezember: Ruhetage)

Weitere kleine Veedels-Weihnachtsmärkte, unter anderem in Lindenthal, Ehrenfeld und Porz, hat die Stadt Köln auf ihrer Website zusammengefasst. TAG24 wünscht allen Kölnern eine besinnliche Weihnachtszeit!

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

