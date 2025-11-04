Weihnachtsmärkte in Köln: Alle Öffnungszeiten und Highlights im Überblick

Die ersten Weihnachtsmärkte in Köln öffnen schon bald ihre Buden. Hier gibt's einen Überblick über alle Märkte und ihre Öffnungszeiten.

Von Laura Miemczyk

Köln - Die ersten Weihnachtsmärkte in Köln öffnen schon bald ihre Buden. Hier gibt's einen Überblick über alle Märkte und ihre Öffnungszeiten.

Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Eines der Highlights auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum: Das Riesenrad! (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

14. November bis 23. Dezember 70 Stände

Riesenrad mit 50 Metern Höhe

Verlängerung als Neujahrsmarkt (bis 28. Dezember) Täglich geöffnet: 11 bis 21 Uhr

Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr

(Volkstrauertag, 16. November: ab 13 Uhr) (Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr) (Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr)

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

14. November bis 23. Dezember 60 wöchentlich wechselnde Aussteller

Üppiges Angebot an Kunsthandwerk

feine lokale Spezialitäten Montag bis Freitag: 16 bis 21.30 Uhr

Samstag & Sonntag: 12 bis 21.30 Uhr

(Totensonntag, 23. November: ab 18 Uhr)

Weihnachtsmarkt am Dom

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der größte im Stadtgebiet und lockt jährlich nicht nur zahlreiche Kölnerinnen und Kölner an, sondern auch etliche Touristen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

17. November bis 23. Dezember Größter Weihnachtsmarkt in Köln

Höchster natürlicher Tannenbaum in NRW

Riesiges Lichterzelt Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Markt der Engel auf dem Neumarkt

17. November bis 23. Dezember Heiße Cocktails

Beleuchtete Fabelwesen

Nikolausbesuch Sonntag bis Donnerstag geöffnet: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Nikolausdorf am Rudolfplatz

Die beleuchteten Fachwerkhäuschen des Nikolausdorfes am Kölner Rudolfplatz sorgen für weihnachtliche Atmosphäre. (Archivbild) © TAG24

17. November bis 23. Dezember Beleuchtete Fachwerkhäuschen

Familiäre Atmosphäre

beheiztes Nikolaushaus Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag & Samstag: 11 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Heavenue Cologne am Friesenplatz

17. November bis 23. Dezember LGBTQ+-freundlich

XXL-Glühweinpalast

Bühnenprogramm Montag bis Donnerstag: 11 bis 22 Uhr

Freitag & Samstag: 11 bis 23 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Der kleinste Weihnachtsmarkt in der Südstadt

Der gesamte Erlös des kleinsten Weihnachtsmarktes der Stadt wird gespendet. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

19. November bis 20. Dezember Im Biergarten im Volksgarten

Erlös wird gespendet

Ehrenamtliche Mitarbeiter Montag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr

Samstag: 15 bis 22 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz

20. November bis 23. Dezember 15 bis 20 Hütten aus dem Veedel

Im Herzen der Südstadt vor dem Severinstor

Lokale Vereine Täglich geöffnet: 12 bis 22 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 23 Uhr

(Totensonntag, 23. November: Ruhetag)

Heinzels Wintermärchen in der Altstadt

Die Eislaufbahn ist eines der Highlights auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Heumarkt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

24. November bis 23. Dezember (Alter Markt) 24. November 2025 bis 4. Januar (Heumarkt) Mehr als 100 Stände

Eislaufbahn

Weihnachtspostamt Täglich geöffnet: 11 bis 22 Uhr

Ab 26. Dezember: 11 bis 21 Uhr

(24. und 25. Dezember: Ruhetage)