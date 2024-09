Wer soll sich das noch leisten können? WG-Zimmer in Köln erneut teurer geworden

Köln - Zum Start des Wintersemesters sind WG-Zimmer in Köln noch einmal teurer geworden. Der mittlere Preis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft liegt in der Millionenstadt am Rhein laut einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de bei 600 Euro - das sind 30 Euro mehr als im Wintersemester 2023/24.