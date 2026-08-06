Abkühlung nur von kurzer Dauer: So wird das NRW-Wetter in den kommenden Tagen
Von Dayan Djajadisastra
Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf mehrere trockene und zunehmend warme Sommertage freuen.
Am Donnerstag zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig, Regen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht zu erwarten.
Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in den höchsten Lagen auf etwa 20 Grad. In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung weiter auf.
Bei Tiefstwerten zwischen 12 und acht Grad bleibt es trocken.
Auch der Freitag verläuft nach Angaben der Meteorologen freundlich. Bei heiterem Himmel und zeitweise einigen Wolken werden 23 bis 26 Grad erreicht, im höheren Bergland maximal 18 Grad.
Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Samstag kühlt es erneut auf 12 bis acht Grad ab.
Wetter in NRW: Samstag bis zu 31 Grad möglich
Pünktlich zum Wochenende legt der Sommer dann noch eine Schippe drauf: Am Samstag wird es sonnig und weiterhin trocken. Laut DWD steigen die Temperaturen auf 26 bis 31 Grad.
In der Nacht zum Sonntag ist der Himmel klar, die Temperaturen gehen auf 18 bis 14 Grad zurück.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa