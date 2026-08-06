Abkühlung nur von kurzer Dauer: So wird das NRW-Wetter in den kommenden Tagen

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf mehrere trockene und zunehmend warme Sommertage freuen.

Nach einem freundlichen Donnerstag steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen bis zum Wochenende deutlich an. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig, Regen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht zu erwarten.

Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in den höchsten Lagen auf etwa 20 Grad. In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung weiter auf.

Bei Tiefstwerten zwischen 12 und acht Grad bleibt es trocken.

Auch der Freitag verläuft nach Angaben der Meteorologen freundlich. Bei heiterem Himmel und zeitweise einigen Wolken werden 23 bis 26 Grad erreicht, im höheren Bergland maximal 18 Grad.

Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Samstag kühlt es erneut auf 12 bis acht Grad ab.