Auf Hitze-Peitsche folgt Abkühlung: So geht's mit dem NRW-Wetter weiter

Offenbach am Main - In den kommenden Tagen kommt ein wenig Abkühlung nach Nordrhein-Westfalen .

Die Gefahr von Gewittern, Starkregen, Hagel und stürmischen Böen bleibt in NRW auch in den nächsten Tagen noch bestehen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mitteilten, wird erwartet, dass es heute mit örtlichen Schauern und Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad immerhin weniger heiß wird.

In Ostwestfalen sind demnach am Nachmittag und am Abend außerdem einzelne Gewitter möglich.

Lokal können sie laut DWD von Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen begleitet werden, klingen nachts aber wieder ab.

In den Tagen danach geht das Durchatmen voraussichtlich noch besser: Für Donnerstag erwarten die Meteorologen maximal 22 bis 26 Grad, für Freitag höchstens 23 bis 26 Grad.

An beiden Tagen soll es demnach heiter bis wolkig werden, Regen ist eher nicht in Sicht.