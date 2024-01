26.01.2024 09:23 Achtung, Frühlingsgefühle! So schön wird das Wetter in NRW am Wochenende

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Wochenende beinahe frühlingshaft, nachdem es sich am Freitag noch wechselhaft und regnerisch zeigt.

Von Jonas Reihl

Köln - Nach dem Regen scheint die Sonne! Getreu diesem Motto zeigt sich am Wochenende auch das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende können sich Kölnerinnen und Kölner wieder auf Stadtwald-Spaziergänge im Sonnenschein freuen. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/wetteronline.de (Screenshot) Denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, können sich die Menschen in NRW am Wochenende auf überwiegend sonniges Wetter freuen. Vorher ziehen allerdings am Freitag noch Regenschauer über das Land. Diese sollen im Tagesverlauf ebenso wie der örtlich stürmische Wind jedoch nachlassen. Der Samstag startet dann heiter und sonnig. Zwar nähmen die Wolkendecken später etwas zu, so der DWD. Der Samstag bleibe aber niederschlagsfrei bei Temperaturen bis acht Grad. Köln Wetter Nach Schneechaos und Sturmwarnung: Darf sich NRW jetzt auf Sonnenschein freuen? Der Sonntag zeigt sich dann schon fast frühlingshaft! Hier soll die Sonne den ganzen Tag über von einem nahezu wolkenlosen Himmel strahlen. Die Höchsttemperaturen erreichen dabei bis zu elf Grad. Freiluft-Enthusiasten dürfen sich also auf gutes Wetter freuen!

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/wetteronline.de (Screenshot)