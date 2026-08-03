NRW schwitzt: Montag soll der heißeste Tag der Woche werden

Düsseldorf - Die erste Augustwoche in Nordrhein-Westfalen wird erneut heiß und sonnig, immer wieder gibt es auch Gewitter.

Auch am Montag klettert das Quecksilber wieder über die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Gegen Mitte der Woche sinken die Temperaturen unter 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Der heißeste Tag der Woche wird voraussichtlich der Montag mit 31 bis 36 Grad, in höheren Lagen werden es ungefähr 29 Grad.

Ab dem Nachmittag ziehen einige Wolken auf, die Gewittergefahr steigt. Dabei sind auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Auch die Nacht zum Dienstag bleibt laut DWD tropisch mit Tiefstwerten von 17 bis 22 Grad, in den Ballungsräumen bei teils 24 Grad.

Am Dienstag etwas kühler bei 30 bis 34 Grad, im Laufe des Tages sind immer wieder Gewitter und auch Starkregen möglich. Einzelne Schauer gibt es auch noch am Mittwoch.