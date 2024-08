Bis zu 60 Liter Regen! Nächste Unwetterfront rollt auf Köln zu

Rund um Köln wird am Samstag mit heftigen Niederschlägen gerechnet (Symbolbild). © Bildmontage: Oliver Berg/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit.

Demnach müssen die Menschen in der Region am späten Nachmittag sowie in der Nacht zu Sonntag mit teilweise heftigen Schauern, Starkregen und Gewittern rechnen.

Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter seien dann sogar möglich, warnen die Meteorologen. Insbesondere der südliche Landesteil von Nordrhein-Westfalen sei gefährdet, heißt es weiter.

Allerdings lässt die schwüle Hitze etwas nach: Das Thermometer klettert laut DWD am Samstag auf maximal 26 Grad, in höheren Lagen sogar nur auf bis zu 20 Grad.