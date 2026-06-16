Drohen heftige Unwetter? Nach kühlen Tagen wird es jetzt wieder sommerlich heiß

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In Nordrhein-Westfalen steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen weiter an.

Von Christian Rothenberg

Essen - In Nordrhein-Westfalen steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen weiter an.

In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen wieder sommerlich heiß. (Symbolbild)
In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen wieder sommerlich heiß. (Symbolbild)  © Thomas Banneyer/dpa

Am Dienstag wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warm, aber regnerisch bei bis zu 27 Grad.

Im Osten sind örtlich auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich.

Für Mittwoch ist ebenfalls mit Regen zu rechnen, bei bis zu 27 Grad.

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Am Donnerstag klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Nachmittags und abends sind laut Vorhersage Schauer und Gewitter möglich, vor allem im Bergland.

Auch am Freitag wird es mit 28 bis 32 Grad erneut sommerlich heiß.

Ab mittags werden Schauer und Gewitter erwartet, die den Meteorologen zufolge durchaus auch unwetterartig ausfallen können.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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