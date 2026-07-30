Gewitter und Temperatursturz: So heftig ändert sich das Wetter nach der Hitze

Essen - Nach der hochsommerlichen Hitze sorgen schwere Gewitter in Nordrhein-Westfalen für einen Temperatursturz.

NRW drohen ab dem frühen Nachmittag extrem gefährliche Unwetter. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen bis zum Mittag bei viel Sonne zunächst auf 32 bis 37 Grad.

Ab dem frühen Nachmittag ziehen von Westen her Schauer und Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen auf.

Es könnte demnach zu gefährlichen oder sogar extrem gefährlichen Unwettern kommen. Wann und wo genau sowie das Ausmaß sei bislang nicht exakt vorhersehbar.

Die Temperaturen sinken daraufhin auf 26 bis 21 Grad. In der Nacht ziehen die Schauer Richtung Osten und es kühlt weiter ab.

Am Freitag ist es bei 27 bis 31 Grad zunächst heiter bis wolkig. Nachmittags sind dann erneut kräftige Schauer und Gewitter mit Sturmböen möglich, teils Unwetter.