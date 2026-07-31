Wilder Wetter-Mix am Wochenende: Hitze, Starkregen, Temperatursturz und Gewitter

Essen - Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Hitze einstellen, auch Unwetter sind nicht ausgeschlossen.

Auch am Wochenende dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen wieder auf hohe Temperaturen einstellen. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist heute vor allem am Nachmittag und Abend lokal Starkregen möglich, sonst bleibt es meist trocken bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad.

Auch am Wochenende bleibt es größtenteils trocken und gelegentlich kommt die Sonne raus bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad und im Bergland um 21 Grad.

Am Sonntag kann es im Südosten mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Schauer geben. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 18 bis zehn Grad.

Am Montag soll es zunächst trocken und heiß bleiben mit Höchsttemperaturen von 29 bis 34 Grad.