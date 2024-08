Erneute Warnung vor extremer Hitze in Köln: Was Wetterfrösche jetzt empfehlen

Auch am Dienstag sollen die Temperaturen in Köln wieder auf bis zu 34 Grad ansteigen. © Christian Knieps/dpa

"Die Temperaturen sind mit maximal 34 Grad etwa so wie am Montag, durch die wesentlich feuchtere Luft wird es sich aber deutlich schwüler anfühlen", erklärte ein Meteorologe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Aussage der Experten sei die Wärmebelastung in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen, vor allem aber in den Ballungsräumen und Großstädten, noch extremer als am Vortag.

Die Bevölkerung wird auch über die Warn-App "Nina" auf die extreme Wetterlage hingewiesen. "Grundsätzlich sollte man die große Hitze während der Nachmittagsstunden meiden und Tätigkeiten in die Morgen- und späten Abendstunden verlegen", rät der DWD.

Nächtliche Abkühlung ist weiterhin nicht in Sicht. Auch während der Tageswende von Dienstag auf Mittwoch fallen die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke. In Köln könnten die Temperaturen nachts sogar bei 24 Grad verbleiben.