Frühling macht Pause: Jetzt kann es in NRW sogar wieder schneien

Essen - Das schöne Frühlingswetter legt in Nordrhein-Westfalen vorerst eine Pause ein.

In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen eher usselig. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt das bevölkerungsreichste Bundesland in den kommenden Tagen unter den Einfluss einer Kaltfront.

In der Nacht zu Dienstag wird im Bergland sogar mit leichtem Frost gerechnet und es kann dort Schnee oder Schneeschauer geben.

Im Flachland regnet es immer mal wieder, es kann kurze Gewitter geben.

Die Höchstwerte liegen im Flachland je nach Gegend am Dienstag bei zehn bis 15 Grad und am Mittwoch bei 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen wird es kälter.