Sonne gönnt sich längere Auszeit: So wird das NRW-Wetter zum Start in die neue Woche

Essen - Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit Regen, Wolken und auch Gewitter.

Der Regenschirm sollte zu Beginn der neuen Wochen besser nicht vergessen werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Temperaturen sinken, bleiben aber mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Sonntag bleibt es meist bewölkt, örtlich gibt es Schauer und Gewitter. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad, bei mäßigem Wind.

In der Nacht zum Montag lassen die Schauer langsam nach, und es kühlt ab auf elf bis 13 Grad, im Bergland hat es circa neun Grad.

Auch am Montag zeigt sich die Sonne nicht, es bleibt tagsüber aber mild bei 19 bis 22 Grad. Vor allem am Nachmittag gibt es im Norden NRWs Schauer, teils auch Gewitter und Starkregen.

Sowohl in der Nacht zum Dienstag als auch am Dienstag selbst regnet es, laut DWD, weiter kräftig, mit vereinzelten Gewittern. Überwiegend weht ein mäßiger Wind.