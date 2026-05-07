Donnerstag wird grau und nass: Feiert die Sonne zum Wochenende ihr Comeback?

Essen - Nach einem grauen und trüben Donnerstag setzt sich in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen zunehmend die Sonne durch.

Auch am Donnerstag kann es in NRW örtlich immer wieder zu Schauern kommen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es im Tagesverlauf bei Temperaturen zwischen elf und 17 Grad örtlich immer wieder Schauer geben, die im Tagesverlauf allmählich abklingen. Im Hochsauerland werden Werte um zehn Grad erwartet.

In der Nacht auf Freitag bleibt es meist trocken und wechselnd bewölkt. Im Verlauf der Nacht klart es immer mehr auf.

Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und drei Grad, in einigen Tälern des Berglandes um ein Grad. Gebietsweise sei Nebel möglich, so der DWD.

Der Freitag beginnt nach der Auflösung des Nebels aus der Nacht heiter bis wolkig. Am Nachmittag kann es vereinzelt regnen, sonst bleibt es trocken. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad, in Hochlagen um 14 Grad.

Die Nacht auf Samstag bleibt trocken bei Werten zwischen neun und vier Grad.