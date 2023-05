Frühlingsgefühle zum Wochenende: Sonniges Wetter in NRW erwartet

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein heiteres und überwiegend warmes, langes Wochenende freuen.

Am kommenden Wochenende soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in NRW bis zu 26 Grad warm werden. © Oliver Berg/dpa

Zumindest bis Sonntag - da rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach drei Tagen ohne Niederschlag wieder mit Schauern, Gewittern und teils sogar Starkregen.

Das Wetter startet laut DWD an Christi Himmelfahrt mit Höchstwerten zwischen zehn Grad in Hochlagen und bis zu 17 Grad am Rhein zwar noch etwas kühl.

Am Freitag sollen die Temperaturen demnach aber schon auf 20 Grad klettern. In Hochlagen werden es am Freitag demnach etwa 13 Grad.

Am Samstag geht es nach DWD-Angaben heiter bis wolkig und niederschlagsfrei weiter und das Wetter erwärmt sich auf 17 bis 21 Grad.

Am Sonntag soll es laut dem Wetterdienst bei vorerst wechselnd bewölktem Wetter zwischen 23 und 26 Grad warm werden.

Vor allem am Nachmittag könne es dann voraussichtlich zu einzelnen Schauern, Gewittern und lokal auch zu Starkregen kommen.