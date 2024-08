Heftige Unwetter über NRW: Mann von Hagelkorn verletzt - Keller unter Wasser

Die schweren Gewitter haben in Nordrhein-Westfalen vermeintlich nur geringen Schaden angerichtet. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Besonders betroffen war am Dienstag unter anderem Duisburg. "Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind im Einsatz", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend.

Ganz klarer Schwerpunkt der Einsätze seien Probleme mit Wasser - Überflutungen in Kellern und Unterführungen. Schwerverletzte gebe es bislang nicht. Allerdings sei ein Mensch so schwer von einem Hagelkorn getroffen worden, dass er eine Platzwunde am Kopf davongetragen habe.

Die Polizei berichtete von mehreren überfluteten Stellen auf der A59 und A42 in der Nähe von Duisburg und warnte deshalb vor Aquaplaning.

Auch beispielsweise in Bonn und in Haltern am See berichteten die Feuerwehren von Einsätzen wegen Unwettern.

"Vollgelaufene Keller, abgebrochene Äste, Bäume auf der Fahrbahn", zählte ein Sprecher in Bonn auf. Größere "Sachen" seien allerdings nicht dabei gewesen.