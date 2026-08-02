Heißer Wochenstart in Nordrhein-Westfalen, doch dann schlägt das Wetter um

Essen - Die neue Woche beginnt in NRW sehr heiß. Am Montag erreichen die Temperaturen voraussichtlich verbreitet bis zu 36 Grad.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es zu Wochenbeginn sonnig und warm. © Matthias Bein/dpa

Ab dem Nachmittag ziehen Wolken auf und bringen stellenweise Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Vereinzelt könne es Unwetter mit 30 Litern Regen pro Quadratmeter geben, wie es weiter hieß.

Auch in der Nacht zu Dienstag gewittert es laut der Vorhersage vielfach. Die Werte liegen dann zwischen 24 und 17 Grad.