Nach Unwettern am Wochenende: Der Sommer kommt doch noch einmal nach Köln zurück

Köln - Wer T-Shirts, Badehose und Shorts angesichts des Herbstanfangs schon wegpacken will, sollte sich das noch einmal ganz genau überlegen: Nach einem regnerischen Wochenende kommt ein Hoch auf Köln und die Region zu.

Kölnerinnen und Kölner dürfen sich wohl ein letztes Mal in diesem Jahr über Temperaturen von über 20 Grad freuen (Symbolbild). © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Am Montag oder allerspätestens am Dienstag soll der Sommer wieder zurückkommen in die Domstadt und dann Temperaturen mit teils weit über 20 Grad mitbringen.

Das berichtet das Wetterportal "kachelmannwetter.de".

Demnach könne in Köln nach einem verregneten und kühlen Wochenende, an dem es gebietsweise auch zu Unwettern kommen kann, schon bald mit dem Ausbruch des sogenannten Altweibersommers gerechnet werden.

Der bringt nicht nur deutlich höhere Temperaturen, sondern auch blauen Himmel mit sich. Höhepunkt soll der Mittwoch sein. Dann erwarten die Meteorologen sogar bis zu 25 Grad und Sonne satt in Köln.