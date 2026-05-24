24.05.2026 15:43 Nimmt der Sommer in NRW jetzt richtig Fahrt auf? So startet die kommende Woche

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Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen sommerlich. Die Temperaturen steigen teilweise auf mehr als 30 Grad. Der Mittwoch bringt ein wenig Abkühlung.

Von Christine Bähr Essen - In Nordrhein-Westfalen bleibt es auch in der neuen Woche sommerlich. In Nordrhein-Westfalen bleibt es am Anfang der kommenden Woche weiterhin sommerlich. © Thomas Banneyer/dpa Am Montag sei es sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mit. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 27 bis 31 Grad. Dazu wehe ein nur schwacher Wind. Auch am Dienstag scheine die Sonne. Derweil klettern die Temperaturen dem DWD zufolge auf Höchstwerte von 29 bis 33 Grad. Der Wind sei schwach. Am Mittwoch sei es heiter bis sonnig. Mit Höchsttemperaturen von 20 bis 26 Grad kühle es sich ein wenig ab. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa