Noch diese Woche: NRW schwitzt dem heißesten Tag des Jahres entgegen

Essen - Nordrhein-Westfalen steuert auf die bislang heißesten Tage des Jahres zu.

In NRW knacken die Temperaturen in dieser Woche wohl die 40- Grad-Marke. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen bis Freitag auf bis zu 40 Grad.

Am Dienstag werden demnach zunächst Temperaturen bis 30 Grad im Nordosten und bis 33 Grad im Westen erreicht. Dabei bleibe es meist trocken, aber wolkig.

Am Mittwoch ist mit sonnigem und trockenem Wetter zu rechnen. Dabei steigen die Temperaturen auf maximal 34 bis 39 Grad.

Auch am Donnerstag klettern die Temperaturen auf ähnliche Werte, dabei bleibt es weiterhin sonnig und trocken.

Am Freitag könne die Temperatur die 40-Grad-Marke knacken, entlang des Rheins würden Höchstwerte von 40 Grad erwartet.