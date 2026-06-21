Weiter sengende Hitze? So wird das NRW-Wetter in den nächsten Tagen

Essen - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen weiterhin auf hohe Temperaturen und zuweilen Gewitter einstellen.

Auch in den kommenden Tagen steigt das Quecksilber in NRW oftmals wieder über die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © Jennifer Kramer/dpa

Ab Sonntagnachmittag könnte es nach den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besonders im Süden des Bundeslandes gewittern.

Dabei seien mitunter heftiger Starkregen, Hagel und Böen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen. In den Abendstunden beruhige sich die Lage.

Die Temperaturen lägen überwiegend bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad; nur im Norden des Bundeslandes sei es mit 27 bis 29 Grad ein wenig kühler. Abseits der Gewitter wehe der Wind schwach.

Am Montag sei es in NRW oft heiter und teilweise sonnig. Nur über dem Bergland gebe es am Nachmittag möglicherweise vereinzelt Gewitter mit Starkregen.

Das Thermometer zeige derweil maximal 27 bis 33 Grad an - mit den höchsten Werten im Süden und Südwesten. Der Wind sei mäßig.