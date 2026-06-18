Schwülheiße Tage zum Wochenende, doch es drohen heftige Unwetter

Essen - Es wird heiß und gewittrig in Nordrhein-Westfalen - auch am Wochenende.

Am Wochenende könnte es in den Freibädern und an den Badeseen in NRW wieder mächtig voll werden. (Symbolbild) © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Der Donnerstag zeigt sich zunächst heiter, im Tagesverlauf kommen vereinzelt Quellwolken dazu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Nachmittags kann es im Bergland vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen klettern der Vorhersage zufolge auf 29 bis 33 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es laut DWD leicht bewölkt und insbesondere in der Nordwesthälfte sind Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 21 und 16 Grad.

Der Freitag selbst wird nach Angaben des DWD heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf bestehe Unwettergefahr. Es werde schwülheiß, bei Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad.

Die Gewitter lassen in der Nacht zum Samstag langsam nach und die Temperaturen fallen laut DWD auf 22 bis 17 Grad.

Am Samstag kann es gegen Nachmittag zu teils unwetterartigen Gewittern kommen, wie es weiter heißt. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 30 und 35 Grad.