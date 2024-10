Pünktlich zu Halloween: Grusel-Wetter in Köln erwartet

Köln - Pünktlich zu Halloween müssen Kölnerinnen und Kölner in der Nacht zu Freitag mit echtem Grusel- Wetter rechnen: Dichte Nebelschwaden ziehen ab dem späten Donnerstagabend über Köln und die Region.

In der Nacht zu Freitag ziehen dicke Nebelschwaden durch Köln und die Region. (Symbolbild) © Bildmontage: Oliver Berg/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Daneben fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich, in der Nacht sogar bis an den Gefrierpunkt. Sogar Frost ist möglich.

Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag.

Demnach würden sich die dichten Nebelfelder erst am Freitagmorgen langsam verziehen. Anschließend soll es überwiegend wolkig bleiben. Auch Sprühregen und einzelne Schauer werden über den ganzen Tag hinweg bei maximal 14 Grad erwartet.

Auch am Samstag gibt es zunächst noch vereinzelt Sprühregen und Wolken, bevor es am Nachmittag auflockert bei gleichbleibenden Temperaturen.