Schneealarm in NRW! Örtlich bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt winterlich. Örtlich müssen sich die Menschen auf bis zu 30 Zentimeter Neuschnee am Mittwoch einstellen.

Köln - Am Dienstag dürfen sich die Menschen in NRW über zeitweise sonniges Wetter freuen, ehe am Mittwoch Schneefälle einsetzen.

Der Winter bricht kommt nach NRW: Nachdem sich die Menschen am Dienstag örtlich noch über etwas Sonne freuen können, soll es ab Mittwoch heftig schneien. © Bildmontage: Guido Kirchner/dpa, wetteronline.de Östlich des Rheins müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner am Mittag noch auf einzelne Schneeschauer und Glättegefahr einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in NRW bei null bis plus drei Grad, in Hochlagen bei minus drei bis plus ein Grad.

Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs bis minus zwei Grad, in der Höhe auf bis zu minus neun Grad. Am Mittwochmorgen setzen teils kräftige Schneefälle ein, die vor allem im Süden NRWs auch länger anhalten sollen.