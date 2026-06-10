Sogar Gewitter? Regenwetter hat NRW weiter fest im Griff

Essen – Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht weiter regnerisches Wetter bevor.

Das Wetter in NRW bleibt vorerst weiter ungemütlich. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Mittwoch mit gebietsweisen Schauern zu rechnen.

Örtlich sind auch Gewitter möglich. Dabei kann es im Umfeld von Schauern und Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen. Bei wechselnder Bewölkung werden maximal 15 bis 19 Grad erwartet.

Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise könnte es erneut schauerartig regnen, im Osten sind vereinzelte kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

Am Abend soll dann von Westen erneut Regen aufziehen. Die Temperaturen sollen zwischen 12 und 19 Grad liegen.