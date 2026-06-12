Spielt die Sonne in NRW noch weiter Verstecken? So wird das Wetter am Wochenende
Von Christine Bähr
Essen - In Nordrhein-Westfalen ist es zum Ende der Woche oft bewölkt und regnerisch.
Am Freitag sei der Himmel bedeckt, zeitweise regne es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.
Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad. Es wehe ein mäßiger und mitunter stark böiger Wind.
Am Samstag gebe es in Nordrhein-Westfalen zunächst Wolken und örtlich Schauer, im Laufe des Tages sei es aber von Südwesten her zunehmend heiter. Dann regne es auch nicht.
Das Thermometer zeige maximal 18 bis 21 Grad. Der Wind sei mäßig bis frisch und von einzelnen Windböen begleitet, im Bergland komme es vereinzelt auch zu stürmischen Böen.
Am Sonntag sei es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich gebe es Regen.
Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 17 bis 20 Grad. Es gehe ein mäßiger bis frischer Wind, der vor allem im Osten und Norden des Bundeslandes von starken Böen begleitet sei.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa