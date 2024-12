Sturmböen im Anmarsch: Wird Silvester in Köln einfach weggeweht?

Köln - So haben sich fröhlich feiernde Kölner den Jahreswechsel wettertechnisch wohl eher nicht vorgestellt: Für die Silvesternacht und Neujahr rechnen die Meteorologen mit Sturmböen.

Wenn in der Silvesternacht die Raketen den Nachthimmel erleuchten, könnte es in Köln bereits ungemütlich windig sein. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Vor allem der in der Nacht zu Neujahr aufziehende Wind könnte das ein oder andere Sekt-Prosten im Freien erschweren. Allerdings könne man noch nicht verlässlich sagen, wie stark der Sturm tatsächlich ausfallen wird, schrieb der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) in seiner Vorab-Prognose.

Immerhin: Für das südliche NRW soll es zumindest an Silvester noch weitgehend trocken bleiben. Allerdings bleibt es wohl den ganzen Tag über neblig trüb - nur vereinzelt lässt sich die Sonne mal blicken, am ehesten noch am Vormittag.

Die Temperaturen steigen dann auf maximal 4 Grad, im Bergland bleibt es bei leichtem Frost.

Das neue Jahr startet dann mit leichtem Regen und viel Wind, gegen Abend kann es dann noch ein wenig nasser werden.

Dafür steigen die Temperaturen für Anfang Januar ins erstaunlich milde: Bis zu 8 Grad sind am 1. Januar entlang des Rheins drin.