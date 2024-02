Sturmwarnung in NRW! Fällt Weiberfastnacht jetzt ins Wasser?

In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich das Wetter nass-kalt und stürmisch. Zudem droht in NRW anhaltender und ergiebiger Dauerregen, der bis Freitagnacht andauern soll.

Ausgelassene Stimmung trotz Regenschauern? Kein Problem, für echte Jecke! © DPA

Der Mittwoch startet dann ebenfalls stark windig und regnerisch. Örtlich kann es sogar nassen Schneefall geben.

Die Temperaturen sollen zwischen 7 und 11 Grad schwanken, Nachts sollen es rund um Köln nur etwa 5 Grad werden.

Im Hochsauerland ist sogar leichter Frost möglich. Wie der DWD mitteilt, ist dann auch Glätte auf den Straßen nicht auszuschließen.

Eine schlechte Botschaft haben die Wetter-Experten dann auch für alle Karnevalisten in NRW. Denn auch die Karnevalstage versprechen zunächst keine Wetter-Besserung. So soll es laut DWD an Weiberfastnacht in Köln anhaltend und stark regnen.

Zudem sind starke Windböen möglich. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 5 Grad im Norden NRWs und 11 Grad im Rheinland.

Der Freitag startet ebenfalls regnerisch, jedoch mit wärmeren Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad.