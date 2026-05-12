Temperatursturz, Regen und Schnee: Frühling drückt weiter auf Pause

Düsseldorf - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt im weiteren Verlauf der Woche ungemütlich.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt auch die nächsten Tage weiter ungemütlich. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es regnet teils heftig, Gewitter sind möglich und in den Hochlagen des Sauerlands vermischt sich das Ganze anfangs mit Schnee.

Die Temperaturen liegen bei zehn bis 14 Grad, in den Hochlagen bei sieben Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu teils schauerartigem Regen. Die Temperaturen fallen auf acht bis fünf Grad, in den Hochlagen auf drei Grad.

Der Mittwoch selbst kommt nach Angaben des DWD weiterhin wolkig, mit Schauern und vereinzelten Gewittern daher.

Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind, vereinzelt kommt es zu stürmischen Böen. Die Nacht bleibt wechselhaft, bei Tiefstwerten zwischen acht und fünf Grad.