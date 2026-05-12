Temperatursturz, Regen und Schnee: Frühling drückt weiter auf Pause
Von Ina Welter
Düsseldorf - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt im weiteren Verlauf der Woche ungemütlich.
Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es regnet teils heftig, Gewitter sind möglich und in den Hochlagen des Sauerlands vermischt sich das Ganze anfangs mit Schnee.
Die Temperaturen liegen bei zehn bis 14 Grad, in den Hochlagen bei sieben Grad.
In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu teils schauerartigem Regen. Die Temperaturen fallen auf acht bis fünf Grad, in den Hochlagen auf drei Grad.
Der Mittwoch selbst kommt nach Angaben des DWD weiterhin wolkig, mit Schauern und vereinzelten Gewittern daher.
Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind, vereinzelt kommt es zu stürmischen Böen. Die Nacht bleibt wechselhaft, bei Tiefstwerten zwischen acht und fünf Grad.
Am Donnerstag regnet und gewittert es und ist meist stark bewölkt, wie der DWD mitteilt. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad, in den Hochlagen bei sieben Grad. Vereinzelt sind starke Böen möglich.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa