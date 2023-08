25.08.2023 10:13 Tornado-Gefahr in NRW: So heftig könnte das drohende Unwetter werden

Nach den doch sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in NRW auf schwere Unwetter am heutigen Freitag gefasst machen.

Von Florian Fischer

Köln - Nach den doch sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf schwere Unwetter am heutigen Freitag gefasst machen. In Köln und Nordrhein-Westfalen könnte es am heutigen Freitag sehr duster werden. © Oliver Berg/dpa Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Kölner Raum eine Unwetterwarnung der Stufe drei herausgegeben! Dabei kann es zu orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 195 Kilometer pro Stunde kommen. Sogar Tornados sind möglich. Des Weiteren wird vor heftigem Starkregen sowie Hagel mit Korngrößen um die zwei Zentimeter gewarnt. Aus diesem Grund wurde auch eine Handlungsempfehlung ausgesprochen. "Hinweis auf mögliche Gefahren: Bei Blitzeinschlag besteht Lebensgefahr!", warnt die NINA App. Köln Wetter Hochsommer macht Pause: Regen und Gewitter zum Wochenstart in NRW Es seien verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Zudem seien Überflutungen von Keller und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Für Nordrhein-Westfalen gibt es eine amtliche Unwetterwarnung. © Screenshot/NINA Warnapp Die Höchsttemperaturen in NRW liegen am Freitag bei maximal 26 Grad. © Screenshot/wetteronline.de Es wird gebeten: "Schließen sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!" Betroffen sind zahlreiche Städte im Westen. Die Warnung gilt für den heutigen Freitag von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa/wetteronline.de