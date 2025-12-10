Weiße Weihnacht in Köln? Das sagen die Experten

Köln - Aktuell erinnern die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen eher an Herbst anstatt an Winter. Und auch in den nächsten Tagen setzt sich der Trend wohl fort.

Schnee ist in Köln historisch gesehen eine Seltenheit. Gibt es dieses Jahr trotzdem weiße Weihnachten? (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Traum von der weißen Weihnacht bleibt in Köln wohl unerfüllt.

Wie die Meteorologen des Wetterdienstes "kachelmannwetter.com" in ihrer 14-Tage-Prognose mitteilen, klettern die Thermometer bis zu den Festtagen maximal in der Nacht unter den Gefrierpunkt.

Stattdessen bleibt es fast herbstlich rund um die Domstadt. An Heiligabend rechnen die Experten dabei gar mit Höchstwerten von bis zu zehn Grad (Stand: 10. Dezember) und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von bis zu 40 Prozent.

Damit setzt sich in Köln auch ein langfristiger Trend fort. Seit 1950 gab es laut einer Auswertung der Wetter-Experten lediglich viermal weiße Weihnachten in der Domstadt, zuletzt im Jahr 2010.