Weiße Weihnacht in Köln? Das sagen die Experten
Köln - Aktuell erinnern die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen eher an Herbst anstatt an Winter. Und auch in den nächsten Tagen setzt sich der Trend wohl fort.
Der Traum von der weißen Weihnacht bleibt in Köln wohl unerfüllt.
Wie die Meteorologen des Wetterdienstes "kachelmannwetter.com" in ihrer 14-Tage-Prognose mitteilen, klettern die Thermometer bis zu den Festtagen maximal in der Nacht unter den Gefrierpunkt.
Stattdessen bleibt es fast herbstlich rund um die Domstadt. An Heiligabend rechnen die Experten dabei gar mit Höchstwerten von bis zu zehn Grad (Stand: 10. Dezember) und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von bis zu 40 Prozent.
Damit setzt sich in Köln auch ein langfristiger Trend fort. Seit 1950 gab es laut einer Auswertung der Wetter-Experten lediglich viermal weiße Weihnachten in der Domstadt, zuletzt im Jahr 2010.
So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen
Schon in den Wochen zuvor zeigt sich der Winter rund um Köln nicht von seiner malerischen Seite: Bei starker Bewölkung und immer wieder auftretenden Schauern erreichen die Thermometer am Mittwoch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von bis zu 14 Grad, während es in der Nacht auf 9 bis 6 Grad abkühlt.
Der Donnerstag startet dann ebenfalls stark bewölkt. Im Tagesverlauf soll es örtlich zu Auflockerungen kommen, dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht zum Freitag kann sich örtlich außerdem Nebel bilden.
Am Freitag ist vor allem im Südosten mit starker Bewölkung zu rechnen. Im Nordwesten werde es wechselnd stark bewölkt. Zeitweise kann es vor allem im Südosten zu etwas Sprühregen kommen, überwiegend soll es jedoch niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 12 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, wetteronline.de (Screenshot)