Achtung, NRW! Hier kann es in dieser Woche noch richtig krachen
Von Paul Schiffgens
Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt eine Hitzewelle mit steigender Gewittergefahr zu.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen im Tagesverlauf bei 20 bis 27 Grad.
Dazu bleibt es vielerorts bewölkt, im Norden und Osten ist mittags mit Regen zu rechnen. In der trockenen Nacht auf Donnerstag kühlt es auf 13 bis 18 Grad ab.
Am Donnerstag klettern die Temperaturen bei sonnigem Wetter auf 27 bis 33 Grad. Vereinzelte Gewitter am Nachmittag sowie in der Nacht seien allerdings nicht ausgeschlossen, so der DWD.
Am Freitag würden demnach schwülheiße Temperaturen von 28 bis 32 Grad erwartet. Die Meteorologen sagen zudem Gewitter und Unwetter voraus.
Auch am Samstag ist mit hohen Temperaturen und Gewittern zu rechnen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa