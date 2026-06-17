Achtung, NRW! Hier kann es in dieser Woche noch richtig krachen

Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt eine Hitzewelle mit steigender Gewittergefahr zu.

In den kommenden Tagen ist mit starken Gewittern zu rechnen. © Patrick Pleul/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen im Tagesverlauf bei 20 bis 27 Grad.

Dazu bleibt es vielerorts bewölkt, im Norden und Osten ist mittags mit Regen zu rechnen. In der trockenen Nacht auf Donnerstag kühlt es auf 13 bis 18 Grad ab.

Am Donnerstag klettern die Temperaturen bei sonnigem Wetter auf 27 bis 33 Grad. Vereinzelte Gewitter am Nachmittag sowie in der Nacht seien allerdings nicht ausgeschlossen, so der DWD.