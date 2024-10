Wetter für Köln: Goldener Oktober am Sonntag, aber dann könnte es heftig werden!

Köln - Der goldene Oktober wird in Köln am Sonntag seinen Höhepunkt erreichen. Doch mit dem Sonnenschein ist es dann zum Wochenstart voraussichtlich vorbei: Es droht jede Menge Regen und ein heftiger Sturm!

Wer kann, sollte am Sonntag das sonnige und nur leicht bewölkte Wetter in Köln genießen. Mit Temperaturen von maximal 16 Grad wird es dazu noch angenehm mild.

Fest steht also: Ungemütlich wird es in der neuen Woche in Sachen Wetter mit ziemlicher Sicherheit. Ob die Reste von Hurrikan Kirk mit seinen Orkanböen und riesigen Regenmengen aber Köln tatsächlich heftiger in die Mangel nimmt, ist noch nicht sicher.

So oder so, sollten Regenjacken und Gummistiefel aber schon mal bereitgestellt werden.