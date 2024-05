Wetter in NRW: Stürmisches Wochenende erwartet - doch Besserung ist in Sicht!

Köln - Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen wird es kurz vor dem Wochenende nochmal richtig ungemütlich: Starke Unwetter ziehen gebietsweise durch das Land.

Bis Sonntag ziehen zahlreiche Gewitter über NRW (Symbolbild). © Bildmontage: Thomas Rensinghoff/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Demnach sei erst am Sonntag wieder besseres Wetter in Sicht.

Zunächst müssen sich die Menschen in NRW am Donnerstag aber auf einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen einstellen. Auch mit Sturmböen sei zu rechnen, so der DWD.

Allerdings bleibt es mild: Das Thermometer klettert auf 20 bis 23 Grad, in Hochlagen auf rund 17 Grad.

Der Freitag verspricht dann vorerst keine Besserung. Bei 17 bis 23 Grad erwarten die Meteorologen schauerartige Regenfälle.