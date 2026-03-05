Wirtschaftliche Schieflage: Touristen müssen bald erstmals für Eintritt in Kölner Dom blechen

Köln - Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege des Kölner Doms steigen seit Jahren, während die Einnahmen rückläufig sind. Um die Belastungen in Zukunft stemmen zu können, geht das Domkapitel nun einen drastischen Schritt.

Bislang konnte jedermann den Kölner Dom kostenfrei betreten. Für Touristen ändert sich das in der zweiten Jahreshälfte. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Das Kölner Wahrzeichen soll erstmals in seiner Geschichte für Touristen Eintritt kosten, wie Dompropst Guido Assmann auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt hat. Demnach machen Touristen insgesamt etwa 99 Prozent der Dom-Besucher aus.

Durch den neuen Eintrittspreis sollen den Angaben zufolge die gestiegenen finanziellen Aufwendungen für Pflege, Schutz sowie den laufenden Betrieb des Gotteshauses gedeckt werden.

Wie hoch die sogenannte "Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher" ausfallen wird, ist bislang allerdings ebenso unklar wie die Frage, wie der Zugang überhaupt kontrolliert werden soll.

Informationen dazu sollen in der kommenden Woche mitgeteilt werden. Klar ist aber schon jetzt: Die Gebühr wird ab Anfang Juli erhoben werden.