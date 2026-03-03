Beliebtester Freizeitpark Deutschlands! Phantasialand räumt bei Publikumspreis ab

70.000 Freizeitpark-Fans haben beim "Parkscout Publikums Award" ihre liebsten Vergnügungsparks und Zoos bewertet. Die Region Köln ist gleich doppelt vertreten.

Von Tobias Kremer

Köln/Brühl - Fast 70.000 Freizeitpark-Fans deutschlandweit haben beim "Parkscout Publikums Award" ihre liebsten Vergnügungsparks und Zoos bewertet. Die Region Köln ist gleich doppelt vertreten.

Für viele Adrenalinjunkies ist die "Taron"-Achterbahn im Phantasialand ein absolutes Highlight.
Für viele Adrenalinjunkies ist die "Taron"-Achterbahn im Phantasialand ein absolutes Highlight.  © ©Phantasialand

Während der Kölner Zoo im Ranking des "Besten Zoo 2025/26" Gold knapp verpasst und hinter der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen auf dem zweiten Rang liegt, hat sich das Phantasialand in Brühl bei Köln die Top-Platzierung und damit den Titel "Bester Freizeitpark 2025/26" gesichert.

Auf den Plätzen zwei und drei landen derweil der Europa-Park in Rust und LEGOLAND Deutschland im bayerischen Günzburg.

Für das Phantasialand war es dabei ein regelrechter Erdrutschsieg: In acht der insgesamt 16 bewerteten Kategorien landet der Vergnügungspark vor den Toren der Domstadt auf dem ersten Platz.

Köln: Fortschritt auf Ruhrtalbrücke: Das gilt ab Freitag für Autos und Lkw
Köln Fortschritt auf Ruhrtalbrücke: Das gilt ab Freitag für Autos und Lkw

Hinzu kommen fünf dritte Plätze sowie fünfmal die Silbermedaille.

Die "River Quest" -Bahn wurde zur Zweitbesten in Deutschland gewählt.
Die "River Quest" -Bahn wurde zur Zweitbesten in Deutschland gewählt.  © ©Phantasialand

Damit überzeugt das Phantasialand bei Köln besonders

Besonders überzeugend für die Fans ist dabei das Achterbahn-Angebot des Parks. So wurde die "Taron"-Bahn als beste Deutschlands ausgezeichnet, während "F.L.Y". auf dem dritten Rang landete.

In der Unterkategorie "Beste Familienachterbahn" hat sich derweil der Phantasialand Dauerbrenner "Colorado Adventure" den Platz an der Sonne geschnappt, als "Beste Wasserattraktionen" wurden die Brühler Bahnen "Chiapas" (Platz eins) und "River Quest " (Platz zwei) prämiert.

Titelfoto: ©Phantasialand

Mehr zum Thema Köln: