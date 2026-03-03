Beliebtester Freizeitpark Deutschlands! Phantasialand räumt bei Publikumspreis ab

Köln/Brühl - Fast 70.000 Freizeitpark-Fans deutschlandweit haben beim " Parkscout Publikums Award " ihre liebsten Vergnügungsparks und Zoos bewertet. Die Region Köln ist gleich doppelt vertreten.

Für viele Adrenalinjunkies ist die "Taron"-Achterbahn im Phantasialand ein absolutes Highlight. © ©Phantasialand

Während der Kölner Zoo im Ranking des "Besten Zoo 2025/26" Gold knapp verpasst und hinter der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen auf dem zweiten Rang liegt, hat sich das Phantasialand in Brühl bei Köln die Top-Platzierung und damit den Titel "Bester Freizeitpark 2025/26" gesichert.

Auf den Plätzen zwei und drei landen derweil der Europa-Park in Rust und LEGOLAND Deutschland im bayerischen Günzburg.

Für das Phantasialand war es dabei ein regelrechter Erdrutschsieg: In acht der insgesamt 16 bewerteten Kategorien landet der Vergnügungspark vor den Toren der Domstadt auf dem ersten Platz.

Hinzu kommen fünf dritte Plätze sowie fünfmal die Silbermedaille.