Beliebtester Freizeitpark Deutschlands! Phantasialand räumt bei Publikumspreis ab
Köln/Brühl - Fast 70.000 Freizeitpark-Fans deutschlandweit haben beim "Parkscout Publikums Award" ihre liebsten Vergnügungsparks und Zoos bewertet. Die Region Köln ist gleich doppelt vertreten.
Während der Kölner Zoo im Ranking des "Besten Zoo 2025/26" Gold knapp verpasst und hinter der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen auf dem zweiten Rang liegt, hat sich das Phantasialand in Brühl bei Köln die Top-Platzierung und damit den Titel "Bester Freizeitpark 2025/26" gesichert.
Auf den Plätzen zwei und drei landen derweil der Europa-Park in Rust und LEGOLAND Deutschland im bayerischen Günzburg.
Für das Phantasialand war es dabei ein regelrechter Erdrutschsieg: In acht der insgesamt 16 bewerteten Kategorien landet der Vergnügungspark vor den Toren der Domstadt auf dem ersten Platz.
Hinzu kommen fünf dritte Plätze sowie fünfmal die Silbermedaille.
Damit überzeugt das Phantasialand bei Köln besonders
Besonders überzeugend für die Fans ist dabei das Achterbahn-Angebot des Parks. So wurde die "Taron"-Bahn als beste Deutschlands ausgezeichnet, während "F.L.Y". auf dem dritten Rang landete.
In der Unterkategorie "Beste Familienachterbahn" hat sich derweil der Phantasialand Dauerbrenner "Colorado Adventure" den Platz an der Sonne geschnappt, als "Beste Wasserattraktionen" wurden die Brühler Bahnen "Chiapas" (Platz eins) und "River Quest " (Platz zwei) prämiert.
Titelfoto: ©Phantasialand