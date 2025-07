15 Jahre Deutsche Matschfußball-Meisterschaft: Freie Startplätze beim Jubiläums-Turnier

Wöllnau - Zum fünfzehnten Mal wird in diesem Sommer die Deutsche Matschfußball-Meisterschaft in Wöllnau (Landkreis Nordsachsen) ausgetragen. Auch in diesem Jahr werden dafür zwei Kleinfelder mit 600.000 Litern Brunnenwasser geflutet. Für das Jubiläums-Turnier am kommenden Wochenende sind noch Startplätze zu vergeben.