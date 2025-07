Ein Tag nach Suizid-Geständnis vom Boss: Zeppelin wirbt über Sachsen

Leipzig - Am Samstag erregte ein Zeppelin der Firma "Trigema" über Leipzig das Aufsehen der Passanten. TAG24 hat nachgefragt, was hinter der Werbe-Aktion steckt.

Der Zeppelin mit dem "Trigema"-Logo flog am Samstag über Leipzig. © Alexander Bischoff

Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus hatte "Trigema"-Chef Wolfgang Grupp (83) nach vielen Spekulationen in einem Brief öffentlich gemacht, unter Altersdepressionen zu leiden und einen Suizidversuch hinter sich zu haben.

Nur kurz nach Bekanntwerden des Brief-Inhalts flog dann der Zeppelin mit dem "Trigema"-Logo über das Leipziger Stadtgebiet. War das nur Zufall?

Ja, tatsächlich nur ein Zufall, wie TAG24 am Montag von einer Unternehmenssprecherin erfuhr.

"Das Luftschiff ist Teil unserer langfristig geplanten Werbeaktivitäten, die völlig unabhängig von der aktuellen Situation fortgesetzt werden", teilte die Sprecherin auf Anfrage mit.

Und weiter: "Denn auch das Geschäft von Trigema geht normal weiter, es gab und gibt hier keinerlei Auswirkungen."