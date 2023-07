30-Jähriger muss nach Überfall im Leipziger Westen ins Krankenhaus

Leipzig - Ein 30-Jähriger ist bei einem Überfall in der Nacht zu Samstag im Leipziger Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg verletzt worden.

In Leipzig wurde ein 30-Jähriger am Wochenende von zwei Unbekannten angegriffen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/Hunter Bliss

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann gegen 1.30 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen, als er auf einer Grünfläche am Edeka-Parkplatz in der Pestalozzistraße saß.

Demnach die Forderung der beiden Männer: Geld. Doch der 30-Jährige weigerte sich, wie es weiter hieß. Die Folge: Das Duo habe plötzlich auf den Mann eingeschlagen.

Mit persönlichen Gegenständen ihres Opfers als Beute seien die Angreifer schließlich geflüchtet.

Der 30-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden.

In dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines Raubdeliktes und sucht Zeugen.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Mann 1

etwa 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

dünne Statur

dunkle, kurze Haare

Mann 2

etwa 30 Jahre alt

Zudem sollen die beiden Männer Russisch miteinander gesprochen haben.